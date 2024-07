Vijfde tijd Verstappen in natte derde training Silverstone, Mercedes sterk

George Russell en Lewis Hamilton hebben de lakens uitgedeeld in de derde vrije training voor de Grand Prix van Groot Brittannië. Het Mercedes-duo was rap op het moment dat de omstandigheden op zijn best waren.

De sessie begon onder natte omstandigheden. Pierre Gasly veroorzaakte een rode vlag door van de baan te spinnen in Vale, de chicane aan het einde van het circuit. De Alpine-coureur raakte met zijn rechterachterwiel de witte lijn, die spekglad was.

Ook Verstappen maakte een spin mee, maar hij kon na een draai van 360 graden op lage snelheid verder.

Snellere tijden

Gedurende de sessie droogde de baan lange tijd op, waardoor de tijden steeds sneller werden. Elke ronde werd de baan net een beetje droger, waardoor de volgende coureur dezelfde bocht nog sneller kon nemen.

In de slotfase keerde de regen echter terug en was het gedaan met snelle rondetijden,