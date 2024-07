Wieken van de Moulin Rouge zijn weer terug

De Moulin Rouge in Parijs heeft zijn lichtgevende wieken weer terug. Bij een feestelijke ceremonie, compleet met aftelklok en cancan-danseressen, ging gisteravond voor het eerst de verlichting weer aan op het dak van het wereldberoemde cabarettheater. Eerder dit jaar waren de wieken van het bouwwerk gevallen.

Het iconische beeld is net op tijd weer compleet. Komende week komt de olympische fakkel langs het theater en die tocht trekt naar verwachting veel publiek. Voor die tijd wilde de directie alles weer hersteld hebben.

Dat is niet helemaal gelukt: de wieken kunnen nog niet draaien, zoals voorheen wel het geval was. Om dat ook voor elkaar te krijgen was er niet genoeg tijd.

'Lin rouge'

Eind april vielen de wieken van de rode molen die op het gebouw staat 's nachts naar beneden. Onderweg hadden ze een deel van de lichtgevende letters op het theater meegenomen, zodat er sindsdien alleen "lin rouge" op de gevel stond.

Het is nooit duidelijk geworden waardoor de wieken loskwamen. Directeur Jean-Victor Clerico sprak van een technisch probleem, en zei dat er geen opzet in het spel was. Het theater, inclusief de molen op het dak, bestaat al sinds 1889.