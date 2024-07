In het kielzog van Verstappen en Norris nadert Piastri zijn eerste F1-zege

Hij was er dit jaar al dichtbij. Tweede in Monaco, achter Charles Leclerc. Tweede in Oostenrijk, achter George Russell. En vorig seizoen stond hij in zijn debuutjaar al twee keer op het podium en won hij de sprintrace in Qatar. Oscar Piastri: "Maar die telt niet. Dat is geen echte grand prix-zege."

Het is een kwestie van tijd voordat Piastri zijn eerste "echte" Formule 1-race wint. De 23-jarige Australiër werkt pas zijn tweede seizoen af, maar presteert opmerkelijk solide. "Het gaat lekker. Ik heb in 2023 veel geleerd en daar plukken we nu de vruchten van. Als ik terugkeer op een circuit, merk ik dat ik ben gegroeid."

De Britse grand prix is de twaalfde race op de kalender, na Silverstone is het seizoen halverwege. Piastri is de enige coureur die alle rondes in alle grands prix heeft gereden, 679 in totaal. De McLaren-rijder staat zesde in het WK, voor George Russell en Lewis Hamilton (Mercedes) en net achter Max Verstappens ploeterende stalgenoot Sergio Pérez.