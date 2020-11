Opnieuw kleuter gered in Izmir, dodental aardbeving loopt op

In de Turkse stad Izmir is opnieuw een kleuter levend uit het puin gehaald. Reddingwerkers vonden haar, 91 uur na de aardbeving, onder resten van een appartementencomplex dat vrijdag bij de aardbeving in de Egeïsche Zee instortte.

De reddingswerker die haar vond, zegt dat hij een kind hoorde schreeuwen. Toen hij de plek bereikt had, zwaaide ze, vertelde ze haar naam en zei ze dat ze oké was.

Omringd door klappende en juichende reddingswerkers werd de 4-jarige Ayda naar een ambulance gebracht.

Dodental loopt op

Het dodental van aardbeving is inmiddels opgelopen tot 104; in Izmir zijn 102 lichamen geborgen, op het Griekse eiland Samos twee.

In Izmir raakten zo'n duizend mensen gewond, 147 van hen liggen nog in het ziekenhuis. In vijf ingestorte gebouwen wordt nog naar slachtoffers gezocht.

In Izmir werden gisteren twee meisjes uit een ingestort gebouwen gered. De 14-jarige Idil en de 3-jarige Elif: