Dodental na aardbeving Turkije opgelopen naar bijna 100

Het dodental na de aardbeving van vrijdag in de Egeïsche Zee is opgelopen tot honderd. In de Turkse stad Izmir zijn 98 doden geborgen. Op het Griekse eiland Samos, net voor de Turkse kust, twee.

In Izmir raakten zo'n duizend mensen gewond, 147 van hen liggen nog in het ziekenhuis. In vijf ingestorte gebouwen wordt nog naar slachtoffers gezocht.

In Izmir werden gisteren twee meisjes uit een ingestort gebouwen gered. De 14-jarige Idil en de 3-jarige Elif: