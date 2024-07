Voor sommige Fransen is het in het stemhokje 'kiezen tussen de cholera en de pest'

Op de laatste dag van de campagne gaan ze van deur tot deur in het plaatsje Chambly. "Sommige mensen gooien meteen de deur dicht als ik zeg wie ik ben, maar ik probeer in gesprek te gaan. En het lukt me zelfs om kiezers te overtuigen die vorige week nog op RN stemden", zegt Ka. "Ik leg ze uit wat er allemaal op het spel staat, en dat RN geen echte oplossingen heeft."

Ka is kandidaat namens het linkse blok, maar hij is zelf van de radicaal-linkse partij La France Insoumise (het opstandige Frankrijk). De partij is bij veel kiezers omstreden, en de voorman Jean-Luc Mélenchon al helemaal. Een man die de voordeur niet opendoet roept vanuit een open raam: "Nee, ik zal nooit op jullie stemmen. Ik kan hem niet uitstaan."

Het kandidaat-parlementslid snapt dat kiezers het niet op alle punten met hem eens kunnen zijn. "Maar we kunnen elkaar vinden in onze gemeenschappelijke waarden." Hij vindt dat rechtse kiezers ook een verantwoordelijkheid hebben. "Wij van links hebben al zo vaak tegen onze zin gestemd, om Le Pen tegen te houden. Zo hebben we twee keer op Macron moeten stemmen. Nu moeten zij dat een keer doen."

Maar Franse kiezers willen alleen één blok vormen tegen radicaal-rechts als echt sprake is van een duidelijk gevaar, zei onderzoeker Stewart Chau tegen de Franse krant Le Figaro. "Maar het hele idee dat de RN een gevaar voor Frankrijk en voor onze democratie zou zijn, leeft steeds minder onder de kiezers."

'Liever op Le Pen dan op links'

Onderzoekers betwijfelen of de gezamenlijke strategie van links en Macron veel effect heeft. Uit peilingen blijkt dat een meerderheid van de kiezers niet van plan is om de instructies op te volgen. Met name bij de aanhang van de president zijn er twijfels. Een flink deel van hen zou wel degelijk op de partij van Le Pen willen stemmen, en in ieder geval liever op Le Pen dan op links.

Een realistisch scenario is dat veel kiezers van Macron en de NFP morgen thuisblijven als hun eigen kandidaat niet meer meedoet. Dat zou een overwinning van Marine Le Pen in de hand werken, omdat haar kiezers juist wel van plan zijn om te gaan stemmen.

Voor sommige kiezers in Chambly is het een heel moeilijke keuze. "Je stemt niet voor maar tégen iemand", zegt Mélanie (54). "Het is hier in dit district de keuze tussen twee extremen, de keuze tussen de cholera en de pest." Ze weet echt nog niet wat ze morgen in het stemhokje gaat doen.