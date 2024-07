Nieuwsuur, vandaag live via NPO Start: Taylor Swift • Tweede ronde Franse verkiezingen

Let op: vandaag kun je onze uitzending online het best bekijken via NPO Start. Vanaf 21.30 uur kun je hier terecht.

En dit kun je van ons verwachten:

De academische waarde van Taylor Swift

Haar concerten zijn in no-time uitverkocht, ze is de bestverdienende artiest ter wereld en haar nummers domineren de hitlijsten: Taylor Swift is dé popsensatie van dit moment. Haar succes ontgaat ook de academische wereld niet. Op steeds meer universiteiten wereldwijd stromen collegezalen vol voor vakken over Taylor Swift de zakenvrouw, Taylor Swift de tekstschrijver, Taylor Swift de feminist. Wat is de academische waarde van het fenomeen Taylor Swift?