Ruim 7000 patiënten in ziekenhuis België • Opnieuw avondklok in Parijs

Vijf van de negen ziekenhuizen in de regio Rotterdam hebben gisteravond een opnamestop ingesteld, omdat het niet meer lukte om alle coronapatiënten te helpen. Het gaat om het Maasstad Ziekenhuis, het Franciscus Gasthuis en het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam, het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel en het Albert Schweitzer in Dordrecht.

Van het Ikazia Ziekenhuis is duidelijk dat de opnamestop in ieder geval tot vanmorgen 08.00 uur duurt. Van de rest van de ziekenhuizen is het onduidelijk of de opnamestop de hele nacht heeft geduurd. In het Albert Schweitzer in Dordrecht was het de verwachting dat coronapatiënten de nacht op de spoedeisende hulp moesten doorbrengen, omdat er niet genoeg bedden beschikbaar zijn.