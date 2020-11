Over twee weken meer bekend over Kerst • 'Deze golf meer mensen opgenomen dan voorjaar'

Het kabinet heeft in goede sfeer vergaderd, zei premier Rutte op de vraag of het wel eens 'knettert' in het kabinet. De vergadering van vandaag over de extra maatregelen duurde drie uur. "Langer dan ooit", zei hij. Rutte zegt dat hij er blij om is dat tijdens die vergaderingen alle kanten worden belicht en alles tegen elkaar wordt afgewogen. Hij vindt het logisch dat die gesprekken spannend zijn, omdat iedereen die meepraat over de besluiten erg betrokken is.