OM: 357 coronamisdrijven behandeld • Zeven basisschoolleraren in Utrecht besmet

Ook in het UZ Leuven, het grootste academisch ziekenhuis van België, zijn voorlopig geen bezoekers meer welkom. De maatregel geldt in ieder geval tot en met maandag 16 november.

Eerder werd al in een aantal ziekenhuizen in Antwerpen en Brussel een bezoekverbod ingesteld. Die maatregel wordt genomen omdat er landelijk inmiddels 7000 coronapatiënten zijn opgenomen. Nooit eerder in de pandemie lagen er zo veel covid-19-patiënten in het ziekenhuis.

Er liggen 156 coronapatiënten in het UZ Leuven, van wie 49 op de intensive care. Er zijn een paar uitzonderingen op het bezoekverbod in het ziekenhuis. Ouders mogen hun kinderen bijvoorbeeld bezoeken op de afdelingen pediatrie. Ook kunnen naaste familieleden in bepaalde gevallen patiënten bezoeken die niet lang meer hebben te leven.