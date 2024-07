Debutant Canada in halve finales Copa América na penaltywinst op Venezuela

Canada heeft zich op het toernooi om de Copa América geplaatst voor de halve finales. De debutant nam in Arlington (VS) de penalty's beter dan Venezuela.

Na negentig minuten was het nog gelijk: 1-1. Canada kwam met pas z'n tweede doelpunt van het toernooi na een kwartier op 1-0 dankzij een intikker van Jacob Shaffelburg. De 1-1 was fraai: Salomón Rondón schoot de bal van zo'n 30 meter over de uitgekomen keeper Maxime Crépeau heen.

Misser Ángel

In de strafschoppenserie was het na tien penalty's gelijk (3-3). Crépeau stopte vervolgens de penalty van Wilker Ángel, waarna Ismael Koné wel het net vond.

Canada neemt het dinsdag in de halve finales op tegen wereldkampioen en titelverdediger Argentinië, dat tegen Ecuador ook pas won na strafschoppen. Beide landen troffen elkaar in de groepsfase ook al en toen waren de Zuid-Amerikanen met 2-0 te sterk.

De andere halvefinalisten komen uit de duels Colombia-Panama en Uruguay-Brazilië. Die worden vandaag gespeeld.