Tegenover het grote hart van Turkije hoopt Koeman op boerenslimheid bij Oranje

De Turken zullen vechten voor elke meter, strijden voor elk duel. En daar waar nodig zijn ze ook niet vies van een stukje theater. Net even langer blijven liggen na een overtreding, net even de grens opzoeken bij een tegenstander. Alles is geoorloofd voor de winst.

"We moeten ons eigen spel spelen en ons niet laten meeslepen, niet meegaan in hun enthousiasme", legt 56-voudig international Dumfries uit. "Maar dat is best moeilijk. Af en toe laat ik me ook nog weleens gaan. Maar als je ouder wordt, leer je situaties steeds beter herkennen."

Boerenslimheid

Koeman: "Er zullen ook momenten zijn in de wedstrijd dat zij even de overhand hebben en vol enthousiasme zijn. Dan is het ook belangrijk om de bal wat langer in bezit te houden, om dat gevoel weg te nemen. We moeten goed zien wanneer er kansen liggen en wanneer er rust in de ploeg moet zijn."

De ervaren coach heeft het over voetbalgogme, boerenslimheid. Een punt dat hij eerder al aanstipte tijdens de kwalificatiereeks voor dit EK, tussen de 2-1 nederlaag tegen de Fransen en de belangrijke 1-0 winst in Griekenland.

Het ging toen over het gebrek aan 'klootzakken', in de goede zin van het woord. Als voorbeeld noemde hij Tijjani Reijnders, die na wat Franse tackles best iets duidelijker had kunnen gaan liggen om de scheidsrechter te verleiden om te fluiten. "Dan voer je de druk op de arbiter op."