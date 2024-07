Wekdienst 6/7: Kwartfinale Oranje tegen Turkije • Achtste etappe van de Tour de France

Goedemorgen! Vandaag speelt het Nederlands elftal voor het eerst sinds 2008 een kwartfinale op het EK, met Turkije als tegenstander. En in de Tour de France stappen de wielrenners op voor de achtste etappe.

Eerst het weer: in de ochtend trekken er nog wat buien over ons land, maar daarna klaart het op. In de middag is het droog en verschijnt de zon. Ook de wind rukt op, met name in het westen en noorden zijn er zware windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 17 tot 20 graden.