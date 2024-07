Guten Morgen EURO 2024: Oranje gelooft in Gakpo, Sneijder op middenstip

Bij Oranje geldt Gakpo, met Memphis Depay, als verkondiger van het geloof. Denzel Dumfries bekende tijdens het WK in Qatar dat Gakpo hem "dichter bij het geloof heeft gebracht", zo zei de rechtervleugelverdediger van Internazionale in december 2022 tegen de Volkskrant.

Volgens de krant werden er tijdens het WK religieuze bijeenkomsten georganiseerd in het spelershotel, waaraan 15 van de 26 internationals deelnamen. Het waren geen bijeenkomsten waarin werd gebeden voor hulp bij het winnen van wedstrijden, maar die vooral bedoeld waren om spelers mentale rust te geven.

Het is niet bekend of Gakpo ook tijdens het EK in Duitsland religieuze bijeenkomsten organiseert. Maar een ding is wel duidelijk: de aanvaller van Liverpool zit goed in zijn vel in zijn jacht met Oranje op de heilige graal.