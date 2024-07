Vrouw dood in woning Rotterdam, verdachte 200 km verderop aangehouden

In Rotterdam is vannacht een vrouw vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. Hulpverleners vonden de vrouw van 28 rond 02.00 uur in een woning in de wijk Lombardijen. Er is nog geprobeerd haar te reanimeren, maar vergeefs.

Een man van 35 is aangehouden als verdachte. Dat gebeurde zo'n 200 kilometer verderop, op een afrit bij Oldenzaal, vlak voor de Duitse grens.

De politie zegt dat er "verdachte omstandigheden" waren. Daarom is meteen een onderzoek gestart, waarna de verdachte in beeld kwam en opgespoord kon worden.

De politie heeft geen mededelingen gedaan over eventuele banden tussen de vrouw en de verdachte. Om erachter te komen wat er precies in de Rotterdamse woning is gebeurd, zoekt de politie naar getuigen en camerabeelden.