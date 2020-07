Heineken en TomTom sluiten zich aan bij reclameboycot Facebook

Heineken en TomTom stoppen tijdelijk met wereldwijd adverteren op Facebook en dochterbedrijf Instagram. Dat laten de bedrijven weten aan de NOS. Daarmee breidt de reclameboycot tegen de socialemediagigant zich nu uit onder Nederlandse bedrijven. Bedrijven vinden dat de platforms te weinig doen tegen nepnieuws, racisme en haatzaaien.

De bierbrouwer heeft naar eigen zeggen zorgen over de "schadelijke inhoud op sociale media". De navigatiemaker zegt de stap te zetten "naar aanleiding van de kritische discussies over het aanzetten tot haat en verdeeldheid op sociale platforms". Heineken pauzeert alleen voor de maand juli, bij TomTom is er nog geen einddatum.

Internationale lijst groet

Ook internationaal blijft de lijst van bedrijven groeien. Volgens een overzicht van de organisatie achter de campagne #StopHateForProfit doen inmiddels 241 bedrijven mee aan de boycot. Afgelopen vrijdag liet het Brits-Nederlandse Unilever al weten voor de rest van het jaar te stoppen met adverteren op Facebook, Instagram en Twitter in de VS. Dat leidde toen tot een koersval bij Facebook en Twitter. Het levensmiddelenconcern zegt vandaag dat de boycot niet wordt uitgebreid naar andere landen.

De campagne werd halverwege juni opgezet door Amerikaanse burgerrechtenbewegingen en krijgt wereldwijd steeds meer steun. De organisatie riep bedrijven op om tijdelijk advertenties op Facebook en Instagram te pauzeren, zodat topman Mark Zuckerberg zou worden gedwongen om actie te ondernemen.

De Nederlandse adverteerdersbranchevereniging BvA zegt dat ze, ondanks de groeiende boycot, eerst wil praten met Facebook. Dat gesprek vindt vandaag plaats. De bond spreekt met de Nederlandse directie van het socialemediabedrijf.

Meer bedrijven

Heineken en TomTom zijn lid van de World Federation of Advertisers. De Financial Times meldde gisteren dat deze organisatie een enquête heeft gedaan onder haar leden (58 van de 112 leden reageerden), waaruit blijkt dat een derde van plan is of overweegt om mee te doen aan de boycot.

Ook Shell en FrieslandCampina zijn lid. Het olieconcern zegt dat in gesprek gaan met Facebook de beste manier is om tot een oplossing te komen. De zuivelcoöperatie zegt "kritisch te kijken" naar wat er gebeurt en de positie te "heroverwegen". Een woordvoerder benadrukt dat het bedrijf decentraal is georganiseerd en er dus eerst intern overleg moet plaatsvinden.