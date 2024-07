Biden in tv-interview: was ziek bij debat, ben nog steeds beste kandidaat

President Biden heeft in een tv-interview teruggeblikt op het voor hem dramatisch verlopen debat met Donald Trump, zijn uitdager bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november. Bij ABC News zei Biden dat hij op de dag van het debat ziek en uitgeput was. "Ik voelde me vreselijk." Hij noemde het optreden een bad episode.

Ook nam hij de verantwoordelijkheid op zich. "De hele manier waarop ik me heb voorbereid... Niemand heeft de schuld, alleen ik", zei Biden. Het debat heeft hij niet teruggekeken, zei hij desgevraagd.

Het was het eerste grote interview van Biden sinds het debat, een week geleden. Daarin kwam hij niet goed uit zijn woorden, haperde hij en was hij soms slecht te verstaan. In eerdere verklaringen weet hij zijn zwakke prestatie aan een zware verkoudheid en vermoeidheid.

Dit zijn fragmenten uit het debat van vorige week: