Biden wil van geen wijken weten: 'Ik blijf in de race en ga winnen'

Biden noemde als voornaamste motivatie om door te gaan het gevaar dat Trump zou vormen voor de Amerikaanse democratie. "Hij wil vrouwen hun rechten afnemen. Hij heeft het Hooggerechtshof zo ver gekregen om hem immuniteit te geven: wat hij ook doet, hij kan er mee wegkomen. Als hij wordt herkozen, wordt hij de dictator die hij altijd al heeft willen zijn."

Ondanks een meer energieke toon was Biden ook in Wisconsin soms slecht te verstaan en haalde hij de termen 'miljard' en 'biljoen' door elkaar toen hij het had over de staatsschuld die zou toenemen bij een nieuwe termijn van Trump.

Terwijl Biden het publiek toesprak, kwam via The Washington Post naar buiten dat de Democratische senator Mark Warner zijn collega's in de Senaat gaat vragen om Biden ervan te overtuigen toch uit de race te stappen.