Fico prijst reis Orbán in eerste publieke optreden na aanslag

De Slowaakse premier Fico is voor het eerst sinds de aanslag op hem weer in het openbaar verschenen. Fico werd half mei neergeschoten door een man van 71 en verkeerde meerdere dagen in levensgevaar. Hoewel hij nog niet helemaal is hersteld, hield Fico een toespraak op een christelijke feestdag.

In die speech prees Fico (59) de Hongaarse premier Orbán, omdat die naar Moskou en Kyiv is gereisd om te praten over vrede in Oekraïne. Fico zei dat hij graag met Orbán was meegereisd, als zijn gezondheid het had toegelaten. Ook zei hij dat er niet genoeg vredesinitiatieven kunnen zijn om te voorkomen dat de oorlog in Oekraïne verder escaleert.

De Slowaakse premier staat net als Orbán bekend als pro-Russisch en keert zich tegen wapenleveranties aan Oekraïne en tegen een Oekraïens NAVO-lidmaatschap. De reis van Orbán naar Moskou was bij andere EU-leiders juist slecht gevallen, omdat die Poetin willen isoleren.

Fico haalde in zijn toespraak ook uit naar "progressieve en liberale ideologieën die het land schaden". "Ik wil niet dat Slowakije bij de landen gaat horen die een karikatuur maken van westerse beschaving."

Staande ovaties

Fico hield zijn speech voor enkele honderden genodigden in het Kasteel van Devín bij Bratislava. Hij kreeg daar staande ovaties van de aanwezigen.

Hoe de premier van en naar het podium liep, werd buiten beeld gehouden. Volgens de Slowaakse regering heeft Fico blijvend letsel en moet hij in ieder geval de komende tijd nog met krukken lopen.

Donderdag werd bekend dat de aanslag als terreurdaad wordt gezien. Daardoor kan de schutter levenslang krijgen. Ook het goedkeuren van de aanslag is strafbaar.

De dader had een politiek motief; volgens rechtbankstukken wilde hij Fico iets aandoen vanwege zijn politieke ideeën. Fico zelf gaf in een videoboodschap de oppositie de schuld.