Hoe Koeman met opstellen impopulaire Bergwijn een punt maakte

Zoals ook de vorige bondscoach Louis van Gaal regelmatig met succes een beroep deed op Bergwijn. In november 2021 knalde Bergwijn Oranje op voorsprong in het beslissende WK-kwalificatieduel met Noorwegen (2-0) en ook in de drie daaropvolgende interlands was hij trefzeker.

"Ik geef hem vertrouwen", verklaarde Van Gaal de sterke serie van Bergwijn in Oranje toen. Later noemde Van Gaal Bergwijn zelfs "een godsgeschenk", vanwege de gebrekkige opties op de positie van rechtsbuiten.

Meerdere opties

De opties voor Koeman zijn nu talrijker. Hij kan per tegenstander en per wedstrijd variëren. Na Xavi Simons, Jeremie Frimpong en Donyell Malen was in de vierde EK-wedstrijd van Oranje Bergwijn, die volgens Koeman de afgelopen weken fitter is geworden, aan de beurt.

Gezien het verleden met Bergwijn was het voor Koeman deels een vertrouwde, conservatieve keuze. Aan de andere kant was het een verrassende, gedurfde keuze. Want bij een falende Bergwijn en uitschakeling door Roemenië was die hem met name kwalijk genomen.