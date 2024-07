Frankrijk neemt strafschoppen beter dan Portugal en gaat naar halve finales EK

De grote revanche kwam voor Portugal in de EK-finale van 2016. Éder maakte in de de verlenging het winnende doelpunt en bezorgde Portugal de eerste grote prijs. Het was de enige overwinning van Portugal op Frankrijk in de laatste veertien duels.

Leão lichtpunt in eerste helft

De editie van vanavond in Hamburg kwam wat moeizaam op gang. Portugal had het meeste balbezit en Rafael Leão was de gevaarlijkste man. De snelle buitenspeler van AC Milan was tegenstander Jules Koundé meerdere keren de baas.

Met een hakje stuurde Leão in één beweging Nuno Mendes weg, maar het vervolg van laatstgenoemde liet te wensen over. Waar Ronaldo om de bal vroeg, miste de voorzet van Mendes richting.