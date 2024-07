Merino kopt Spanje diep in verlenging langs gastland Duitsland naar halve finales

Spanje had daarvoor al moeten wisselen. Pedri, middenvelder van Barcelona, was onder de voet gelopen door Toni Kroos. De routinier van Real Madrid bleek niet bezig aan zijn laatste dans, maar zijn laatste gevecht. Hij streed voor elke meter en flirtte meermaals met een gele kaart, die hij pas in de tweede helft kreeg,

Zijn jonge Spaanse slachtoffer werd vervangen door Dani Olmo. Het bleek een geluk bij een ongeluk voor 'La Roja'. Want juist Olmo, al jaren spelend bij het Duitse RB Leipzig, scoorde.