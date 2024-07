Politie waarschuwt voor nepagenten aan de deur, vooral ouderen doelwit

De politie waarschuwt met name ouderen voor nepagenten aan de deur. Daarover zijn de afgelopen week tientallen aangiftes binnengekomen. De nepagenten hebben het op bankpassen, contant geld en sieraden gemunt van de mensen die ze benaderen.

Aan het bezoek van een nepagent gaat een telefoontje vooraf. Daarin zeggen de daders dat het adres van degene die opneemt in een adresboekje staat dat bij een inbraak in de buurt is gevonden. Daarna komt de waarschuwing dat zijn of haar huis misschien wel de volgende woning zal zijn waar inbrekers toeslaan.

De criminelen wijzen hun slachtoffers er vervolgens op dat de politie kostbaarheden in bewaring kan nemen. Wie daarop ingaat krijgt iemand aan de deur die zich legitimeert als iemand van de recherche.

"Slachtoffers hebben vaak meteen door dat er iets niet klopt", zegt Sybren van der Velden Walda, die bij de politie projectleider Senioren & Veiligheid is. "Maar de criminelen zetten mensen onder druk om snel te handelen."

Vaak kennen de criminelen de namen van de kinderen van hun slachtoffers. Dat wekt vertrouwen, vertelt de projectleider. Soms ook noemen ze de naam van de wijkagent. "Deze criminelen zijn zeer gewiekst in slachtoffers onder druk zetten."

De politie roept slachtoffers op altijd aangifte te doen en adviseert het telefoonnummer te noteren van de nepagent die belde. "Hoe meer data we hebben, hoe sneller we dit kunnen stoppen."