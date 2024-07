VK maakt linkse draai, wat betekent dat voor verhouding met EU?

Veelzeggend is dat de laatste Labour-leider die won óók niet erg links was: Tony Blair. Hij stond voor New Labour, een stroming tussen kapitalisme en socialisme.

Net als Blair is Starmer centristisch. Hij zegt niet alleen voor arbeiders op te willen komen, maar ook voor bedrijven. Zijn economische visie is: als de politiek weer stabiel wordt, durven bedrijven meer te investeren. Dan komt er meer geld bij de overheid binnen voor publieke diensten en armoedebestrijding.

Van grootse, socialistische vergezichten is bij Starmer geen sprake. Ondanks de enorme zetelgroei bij Labour kun je dus niet echt spreken van een linkse revolte. Wat de uitslag wél laat zien, is onvrede over de Conservatieven. Zij gaan van 44 naar zo'n 24 procent van de stemmen en haalden het slechtste zetelresultaat uit hun 200-jarige geschiedenis.

Gebroken Brexit-belofte

In 2019 was het juist Labour dat een historisch slecht resultaat haalde. Boris Johnson wist toen veel traditionele Labour-districten binnen te slepen met zijn leus get Brexit done. De belofte van Johnson en andere Brexiteers was dat het VK buiten de EU zou floreren. Migratie zou afnemen, de economie zou groeien en er zou meer geld overblijven voor onder meer het zorgsysteem.