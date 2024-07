Koeman: 'Morgenvroeg beslissing over Bergwijn, ga ervan uit dat hij fit is'

Steven Bergwijn dreigt de kwartfinale van het EK, morgen tegen Turkije (21.00 uur), te moeten missen. De 26-jarige aanvaller is niet ongeschonden uit het duel met Roemenië gekomen. "Morgenvroeg nemen we een beslissing", zegt bondscoach Ronald Koeman.

Bergwijn trainde vandaag bij het begin van de training vanwege knieklachten apart met kracht- en conditietrainer René Wormhoudt. Daarna sloot hij bij de groep aan. "Morgenochtend hebben we nog een activatietraining", aldus Koeman. "Dan nemen we een definitieve beslissing. We wachten de reactie af. Ik ga ervan uit dat hij fit is."

Afgelopen dinsdag maakte Bergwijn tegen Roemenië zijn eerste minuten op het EK. Bij rust werd hij met lichte klachten vervangen door Donyell Malen, die als invaller twee keer scoorde.