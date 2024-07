Even dacht tijdritwinnaar Evenepoel dat alles misging: 'Hoorde een band ontploffen'

Op de finishstreep in Gevrey-Chambertin had hij nog twaalf seconden voorsprong op nummer twee Tadej Pogacar. Evenepoel had de Sloveense geletruidrager dichterbij verwacht. "Hij is moeilijk te verslaan in een tijdrit. En in een grote ronde."

In een race tegen de klok geldt dat ook voor Evenepoel. De Belg heeft nu in alle grote rondes een tijdrit gewonnen. In 2023 lukte het in de Giro, in 2022 won hij een tijdrit in de Vuelta. Alleen Alex Zülle, Rohan Dennis en Tom Dumoulin deden dat eerder.