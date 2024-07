In Kiryat Shmona rekenen ze op oorlog met Hezbollah: 'Daarna pas naar huis'

Arik Ben Yossef is even terug in Kiryat Shmona. Al acht maanden zit de 49-jarige eigenaar van een bouwbedrijf met zijn vrouw en twee kinderen in een hotel, ver van deze Noord-Israëlische stad die op 9 kilometer van de grens met Libanon ligt.

Maar hij mist zijn huis en bovendien: de planten hebben water nodig. En dus rijdt hij eens per week naar zijn riante villa met uitzicht over Kiryat Shmona. "Het is een spookstad. We kunnen hier nu niet leven. Er kan op elk moment een aanval komen", verzucht hij.