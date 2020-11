Terreuraanslag Wenen eist vier levens, minstens één dader, aanhanger van IS

Politie in de buurt van de Weense opera - AFP

Bij de terreuraanslag gisteravond in het centrum van Wenen zijn vier burgers om het leven gekomen. Een aanslagpleger is door de politie doodgeschoten. De autoriteiten denken dat er meerdere daders bij de aanslag betrokken waren. Een verdachte zit vast. Er is op zes plaatsen geschoten, onder meer in de buurt van een synagoge die op dat moment gesloten was. In totaal zijn vijftien mensen gewond geraakt, van wie sommigen er slecht aan toe zijn.

Mensen rennen weg als er schoten klinken in het centrum van Wenen - AFP

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Nehammer is de aanslag gepleegd door minstens één dader, een islamitische terrorist, die een aanhanger was van terreurbeweging IS en een bomgordel droeg. De Weense politie maakte kort na de persconferentie die Nehammer vanochtend vroeg gaf, bekend dat de bomgordel nep was. De minister van Binnenlandse zaken noemde het vanochtend een aanval op de Oostenrijkse democratie en rechtsstaat:

Minister: 'Aanslag Wenen is er één op onze waarden' - NOS

De politie heeft verder nog geen details bekendgemaakt over de doodgeschoten dader. Wel is bekendgemaakt dat zijn huis is doorzocht en dat daarbij onder meer videomateriaal in beslag is genomen, waarvan een deel al is bekeken. Wat er op de beelden te zien is, is niet bekend. Ook worden op verschillende andere plekken huizen doorzocht en zijn meerdere mensen aangehouden, meldt het Oostenrijkse persbureau APA. Waar de arrestanten van worden verdacht, is niet duidelijk. De aanslag begon gisteravond rond 20.00 uur. Het was druk in het centrum van Wenen; mensen vierden hun laatste avond uit voordat er strenge coronamaatregelen van kracht zouden worden. Die gelden met ingang van vandaag. Op deze beelden is de vermoedelijke aanslagpleger te zien:

Beelden van mogelijke dader aanslag Wenen - NOS