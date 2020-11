Terreuraanslag Wenen eist drie levens, minstens één dader, aanhanger van IS

Volgens minister Nehammer is de aanslag gepleegd door minstens één dader, een islamitische terrorist, die een aanhanger was van terreurbeweging IS en een bomgordel droeg. De Weense politie maakte kort na de persconferentie van Nehammer bekend dat de bomgordel nep was.

Bij de terreuraanslag gisteravond in Wenen zijn drie burgers om het leven gekomen, twee mannen en een vrouw. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Nehammer bekendgemaakt op een persconferentie. Ook een dader van de aanslag is gedood. De autoriteiten denken dat er meerdere aanvallers bij betrokken waren. Er is op zes plaatsen geschoten. Vijftien mensen raakten gewond.

De politie heeft verder nog geen details over bekendgemaakt over de doodgeschoten dader. Wel is bekendgemaakt dat zijn huis is doorzocht en dat daarbij onder meer videomateriaal in beslag is genomen, waarvan een deel al is bekeken. Wat er op de beelden te zien is, is niet bekendgemaakt.

De aanslag begon gisteravond rond 20.00 uur. Er werd onder meer geschoten in de buurt van een synagoge die op dat moment gesloten was. Eerder werd al bekend dat één verdachte is opgepakt. Of hij een rol had bij de aanslag en wat die was, is niet bekendgemaakt.

Volgens minister Nehammer was het doel van de aanslag om de democratische gemeenschap te verzwakken of te verdelen. Hij zegt dat deze daad de fundamentele rechten in Oostenrijk niet zal schaden. De minister roept inwoners van Wenen op om thuis te blijven.