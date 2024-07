Alcaraz bereikt voor derde jaar op rij achtste finales Wimbledon, ook Paul door

Carlos Alcaraz heeft voor het derde jaar op rij de achtste finales op Wimbledon bereikt. De titelhouder had vrijdag een zware kluif aan Frances Tiafoe, maar zegevierde na een pittige vijfsetter: 5-7, 6-2, 4-6, 7-6 (2), 6-2.

Met vier lovegames in de eerste set serveerde Tiafoe niet alleen uitstekend, met snelle returns en combinaties van stopvolleys en lobjes gaf hij Alcaraz meer dan eens het nakijken.

Alcaraz verspeelde in de eerste set een 4-2 voorsprong, sloeg terug in de tweede set en dwong na een beroerde derde set een beslissende set af na een magnifiek gespeelde tiebreak. Tiafoe had tot die tiebreak het beste van het spel, maar bood in de vijfde set geen tegenstand van betekenis meer.

Paul simpel verder

Tommy Paul, landgenoot van Tiafoe, haalde zonder veel problemen de vierde ronde. Paul had slechts anderhalf uur nodig om zich van de Kazach Aleksandr Boeblik te ontdoen: 6-3, 6-4, 6-2.