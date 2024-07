Evenepoel maakt tijdritstatus waar in Tour, Pogacar behoudt gele trui

Remco Evenepoel heeft laten zien waarom hij de wereldkampioen tijdrijden is. In een race tegen de klok over ruim 25 kilometer door de graanvelden en wijngaarden van de Bourgogne was de Belg sneller dan Tadej Pogacar (+0.12), Primoz Roglic (+0.34) en Jonas Vingegaard (+0.37).

Wereldkampioen tijdrijden Evenepoel beloonde met zijn eerste ritzege ooit in de Tour de France een maandenlange voorbereiding op deze zevende etappe. Toch leek het even erop dat het allemaal mis ging toen Evenepoel op twee kilometer van de finish dacht dat hij lek had gereden.

De Belg stak zijn hand al uit voor een nieuwe fiets, tot hij snel erachter kwam - na een zwiep met de fiets - dat zijn band toch niet lek was.

Evenepoel heeft door deze tijdritzege in de Tour nu in alle grote rondes een tijdrit gewonnen. Belangrijker zal voor hem zijn: de twaalf seconden die hij inloopt op klassementsleider Pogacar.

Geel blijft voor Pogacar

De Sloveen behoudt de leiding in het algemeen klassement. Evenepoel, de nummer twee in de strijd om het geel, moest 45 seconden goedmaken op Pogacar om de leiderstrui over te nemen, maar dat gat bleek te groot.