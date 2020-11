Election Day: dit moet je weten over de Amerikaanse verkiezingen

Het is zover: vandaag zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De huidige president Trump neemt het op tegen z'n Democratische tegenstander Joe Biden. Blijft Trump aan voor een nieuwe termijn, of moet hij het stokje doorgeven aan Biden? Bij Amerikaanse verkiezingen komt veel kijken. We geven antwoord op tien belangrijke vragen over de verkiezingen.

Hoe kun je de verkiezingen volgen bij de NOS?

Dat kan via alle platformen van de NOS. Op NPO 1, NPO Nieuws en via NPO Start maakt de NOS vanaf 23.30 uur de nachtvullende tv-uitzending NOS Amerika Kiest. Vanuit de uitslagenstudio in Hilversum volgen presentatoren Rob Trip, Malou Petter en Jeroen Wollaars de ontwikkelingen op de voet en schakelen ze voortdurend met onze mensen in de VS: correspondenten Arjen van der Horst en Lucas Waagmeester en diverse verslaggevers in de swing states. Daarnaast ontvangen ze, zowel in de studio als online, diverse gasten.

Op NPO Radio 1 praten presentatoren Lara Rense en Chris Kijne van middernacht tot 06.00 uur de luisteraars bij. Vanuit Washington D.C. brengt correspondent Marieke de Vries de uitslagen en het laatste nieuws. Ook is er contact met Nederlanders in de Verenigde Staten en worden reacties en meningen gepeild van gasten.

Uiteraard kun je de hele nacht terecht op NOS.nl of in de NOS-app. De uitzending NOS Amerika Kiest is hier te volgen via een livestream, er is een liveblog met het laatste nieuws en een uitslagentool waar je de uitslagen live in kunt volgen.

De livestream van NOS Amerika Kiest is ook te volgen via de Facebook-pagina van de NOS of via het NOS-YouTube-kanaal.