Paolini verslaat Andreescu en treft Keys in vierde ronde Wimbledon

Jasmine Paolini heeft voor het eerst in haar loopbaan de vierde ronde bereikt op Wimbledon. De Italiaanse, die vorige maand op Roland Garros de finale haalde, was met 7-6 (4), 6-3 te sterk voor Bianca Andreescu uit Canada.

Paolini werd drie jaar op rij al in de eerste ronde uitgeschakeld op Wimbledon, maar de finaleplaats op Roland Garros heeft haar vertrouwen gegeven. Dat etaleerde de nummer 7 van de wereld ook op het Londense gras. Paolini stond nog wel haar eerste opslaggame af, maar sloeg direct terug. In de tiebreak toonde ze vervolgens meer lef.

Andreescu (WTA-176), die in 2019 Indian Wells en de US Open won en dit jaar in Rosmalen de eindstrijd haalde, maakte in de tweede set nog maar twaalf punten.

Keys in twee sets door

In de vierde ronde treft Paolini de Amerikaanse Madison Keys, die met 6-4, 6-3 won van Marta Kostjoek uit Oekraïne.