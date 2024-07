Schoof kijkt terug op 'iets pittiger' debat: 'Kritiek Wilders niet verwacht'

Het is tot nu toe - zeker in de kabinetten-Rutte - gebruikelijk dat een coalitiepartij in de Tweede Kamer in principe in woord en daad steun verleent aan de bewindslieden, Maar deze coalitie heeft afgesproken om meer op afstand te staan tot het kabinet.

Schoof zegt dat hij geen problemen heeft met de opstelling van de PVV-leider. "Iedereen kiest zijn eigen woorden." Aan het eind van het debat noemde Wilders de nieuwe premier lovend "fier". De premier wijst op de uiteindelijke steun die hij kreeg van de PVV en ook van de andere drie coalitiepartijen. "Ze mogen kritisch zijn in het debat en mij de maat nemen, maar aan het eind kreeg ik steun. De eindconclusie telt."

Schoof vindt dat hij de afgelopen dagen duidelijk heeft kunnen maken dat het kabinet "er voor iedereen" is en discriminatie, racisme en complottheorieën niet worden getolereerd. Hij zegt dat er een "stevig kabinet" staat, waar de onderlinge verhoudingen goed zijn.

Geen tweets meer

De opschudding over de tweet van Agema is voorbij, aldus Schoof, verwijzend naar een tweet van de PVV-minister. Daarin nam Agema op zich geen duidelijke stelling tegen het kabinetsbeleid, maar door de timing en het gevoelige onderwerp bracht zij op dat moment de premier toch in verlegenheid. Schoof schorste de vergadering, Agema beloofde niet meer tijdens een debat te twitteren en zei later spijt te hebben van haar optreden.

In de ministerraad is opnieuw afgesproken dat er sprake is van "eenheid van kabinetsbeleid", dat betekent dat er geen persoonlijke tweets meer worden verzonden.

Schoof vindt verder dat hij met "enige verbazing" heeft gekeken naar de heftigheid in het chaotisch verlopen debat. Hij heeft geen spijt dat hij 'ja' heeft gezegd tegen het premierschap. Gisteravond kwam hij tot opluchting van het thuisfront "buitengewoon opgewekt" thuiskwam, tot hun verbazing. "Ik ben niet depressief geworden van het debat".

Kijk hier naar een compilatie van het debat: