15 jaar cel geëist voor doden vermiste man uit Borculo, lichaam nooit gevonden

Een man uit Borculo die al ruim twee jaar vermist wordt, is dood. Dat heeft verdachte Mart B. (30) bij de politie verklaard. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar celstraf tegen B. voor het doden van de man.

Wico van Leeuwen werd in mei 2022 voor het laatst gezien in zijn woonplaats. Sindsdien ontbreekt van hem ieder spoor. De politie ging er al van uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen.

Op 27 februari vorig jaar is B., die ook uit Borculo komt, aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van Van Leeuwen.

Trap

Justitie denkt dat B. het slachtoffer van de trap heeft geduwd en daarna zijn keel heeft doorgesneden. De verdachte zegt zelf dat dat niet klopt, maar dat hij wel heeft geholpen met het wegmaken van het lichaam.

Stoffelijke resten zijn nooit gevonden. B. wilde tot nu toe niet zeggen waar de resten van het slachtoffer zijn.

Bij de trap in de woning zijn bloedsporen gevonden. DNA-onderzoek toont aan dat dit bloed van de vermiste Van Leeuwen is, zo bleek vanochtend tijdens de zitting. Verdachte B. beriep zich veelvuldig op zijn zwijgrecht en antwoordde op meerdere vragen van de rechter dat hij het zich niet meer kan herinneren.

De advocaat van B., Gerald Roethof, zei tijdens de zitting dat er geen bewijs is dat B. de man heeft gedood. Hij vroeg daarom om vrijspraak.

Zoektocht

Uit een reconstructie van Omroep Gelderland blijkt dat de politie na de vermissing op meerdere plekken heeft gezocht naar het slachtoffer. Zo werden onder meer een vijver in Eibergen en een bosgebied in Haarlo uitgekamd, zonder resultaat.