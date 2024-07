Twente treft Cardiff in kwalificatie Champions League, Ajax tegen Oekraïense club

De vrouwen van FC Twente en Ajax weten hun eerste tegenstander in het kwalificatietoernooi voor de Champions League. Landskampioen Twente neemt het op tegen Cardiff City uit Wales en Ajax speelt tegen het Oekraïense Kolos Kovalivka.

De wedstrijden worden in september gespeeld. Waar, dat wordt later bekendgemaakt.

De kwalificatie voor de Champions League is opgedeeld in twee delen: het 'Champions Path' en het 'League Path'. Naast FC Barcelona, Olympique Lyon, Bayern München en Chelsea stromen er zeven clubs door via het 'Champions Path' en vijf via het 'League Path'.

Twente is als kampioen ingedeeld in het 'Champions Path'. Als Twente de eerste wedstrijd op 4 september van de kampioen van Wales weet te winnen, staat de ploeg op 7 september in de finale. Dan is Valur (IJsland) of ZFK Ljuboten (Noord-Macedonië) de tegenstander.

De winnaar van de finale plaatst zich vervolgens voor de tweede voorronde van de Champions League, waaraan grotere ploegen deelnemen.

Succesploeg Ajax

Ajax was vorig seizoen zeer succesvol in de Champions League. In de groepsfase werd afgerekend met grote clubs als AS Roma, Paris Saint-Germain en Bayern München. Dat was vooraf niet de verwachting. Het avontuur stopte tegen Chelsea in de kwartfinale.