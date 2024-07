Nieuwe premier Keir Starmer is arbeiderskind, maar ook een 'Sir'

Volgens de peilingen is Starmer een stuk minder populair dan Blair, hij is minder charismatisch. Starmers carrière als advocaat en aanklager maakte hem analytisch en methodisch. Op onverwacht scherpe vragen reageert hij minder goed en zijn taalgebruik is vaak wollig.

Dat was vooral tekenend toen hij oppositie voerde tegen Boris Johnson in het Lagerhuis. In het wekelijkse debatuurtje leek Johnson de boventoon te voeren, maar ondertussen draaide Johnson zichzelf door de vragen van Starmer steeds verder vast in een web aan leugens over het Partygateschandaal. Starmer is een man van de lange adem - niet van de pakkende soundbites.

Geen beloftes

Starmers verkiezingscampagne was dan ook uiterst voorzichtig; hij liet zich nergens op vastpinnen en deed vrijwel geen beloftes. Hoewel Labour met voorlopig 412 zetels heeft gewonnen, gaat er geen golf van hoop of optimisme door het land, maar dat is ook niet Starmers doel. Vooral wil hij het vertrouwen in de politiek herstellen.

Volgens hem is dat hard nodig na veertien jaar Tory-beleid. Uitgeholde publieke diensten, Brexit, schandalen rond Boris Johnson en de chaos van Liz Truss: door dit alles is het vertrouwen van de kiezer historisch laag. Al begrijpen de Britten niet helemaal waar Starmer voor staat, ze zijn bereid Labour een kans te geven.