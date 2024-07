'Wolvengroet' kost Demiral duel met Oranje: twee wedstrijden schorsing

De Turkse verdediger Merih Demiral is door de Europese voetbalbond UEFA voor twee duels geschorst naar aanleiding van zijn 'wolvengroet' in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Oostenrijk in de achtste finales van het EK.

Demiral mist daardoor de confrontatie van Turkije met Nederland, de wedstrijd in de kwartfinales die zaterdagavond (21.00 uur) in Berlijn gespeeld gaat worden. Turkije vecht de schorsing nog wel aan bij het internationale sporttribunaal CAS.

Demiral was deze week de held van Turkije met twee goals tegen Oostenrijk. Bij het vieren van de 2-0 deed hij de 'wolvengroet', die geldt als een symbool van de ultranationalistische en extreemrechtse Turkse groepering Grijze Wolven, die in Frankrijk sinds 2020 verboden is en in Duitsland onder toezicht staat.

Turkse identiteit

Demiral was zich na afloop van de wedstrijd tegen Oostenrijk van geen kwaad bewust. "De manier waarop ik feestvierde, heeft te maken met mijn Turkse identiteit. Ik zag mensen in het stadion die ook dit gebaar maakten. Er was geen verborgen boodschap. We zijn allemaal Turken, ik ben erg trots om Turk te zijn en dat is het doel van dit gebaar."