Zieke Maatsen vandaag niet met Oranje naar Berlijn, De Ligt weer op veld

Ian Maatsen reist vandaag niet met het Nederlands elftal mee naar Berlijn, waar morgenavond om 21.00 uur de kwartfinale van het EK tegen Turkije op het programma staat. De verdediger is ziek.

Dat werd vrijdagochtend duidelijk, toen Maatsen in Wolfsburg niet op het trainingsveld van Oranje verscheen. De rest van de selectie was wel aanwezig. Zij vertrekken vanmiddag per trein naar de Duitse hoofdstad.

Eerder was Joshua Zirkzee dit EK al even 'ziekjes'. Hij reisde voor de wedstrijd tegen Oostenrijk afzonderlijk van de selectie met de auto naar Berlijn. Het is nog onduidelijk of Maatsen op een later moment wel afreist naar Berlijn.

De verdediger, die komend seizoen voor Aston Villa speelt, kwam nog niet in actie dit EK. Hij heeft zijn debuut voor het Nederlands elftal ook nog niet gemaakt.

De Ligt op de training

Matthijs de Ligt deed wel mee aan de groepstraining. De verdediger trainde op de dag na de gewonnen EK-wedstrijd tegen Roemenië (3-0) apart van de groep. De verdediger van Bayern München had lichte klachten.