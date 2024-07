Oranje mist zieke Maatsen tegen Turkije, De Ligt terug op trainingsveld

Het Nederlands elftal kan morgenavond in de kwartfinales van het EK tegen Turkije (21.00 uur) niet beschikken over Ian Maatsen. De verdediger, die nog niet in actie kwam op het EK, is ziek en zal niet met de selectie meereizen naar Berlijn.

Dat werd vrijdagochtend duidelijk, toen Maatsen in Wolfsburg niet op het trainingsveld van Oranje verscheen. De rest van de selectie was wel aanwezig. Zij vertrekken vanmiddag per trein naar de Duitse hoofdstad.

Eerder was Joshua Zirkzee dit EK al even 'ziekjes'. Hij reisde voor de wedstrijd tegen Oostenrijk afzonderlijk van de selectie met de auto naar Berlijn, dat zal met Maatsen niet gebeuren.

Verslaggever Jeroen Stekelenburg geeft vanuit Wolfsburg de laatste update voor de kwartfinale tegen Turkije: