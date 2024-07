Britse premier Sunak vertrekt als leider Conservatieve Partij na historische nederlaag

Fleur Launspach, correspondent Verenigd Koninkrijk en Ierland:

"Rishi Sunak heeft niet veel geluk heeft gehad sinds hij aantrad als premier in oktober 2022, nog maar twintig maanden geleden. En nu sprak hij het land voor het laatst toe als premier. Wederom in de regen, net als bij de aftrap van de verkiezingscampagne.

Hij nam het stokje over van Liz Truss en Boris Johnson, en werd afgerekend op het feit dat zijn partij veertien jaar aan de macht was geweest. Hij kreeg bijvoorbeeld de afrekening van de Brexit op zijn bord, van regeringsschandalen, economische pijn en de bizarre opeenvolging van vijf Conservatieve premiers in negen jaar.

Daar komt bij dat voor veel Britten het leven onder veertien jaar leiderschap van de Conservatieve Partij minder stabiel is geworden en er veel minder vertrouwen in de politiek is. En uit onderzoek blijkt dat de opeenvolgende Conservatieve regeringen verantwoordelijk zijn voor de verarming en de uitholling van de publieke diensten. Sunak heeft zijn best gedaan. Hij probeerde de inflatie te bedwingen en de economie weer op gang te krijgen, maar de littekens zitten te diep. Nu hebben de Britten dus de Tories, inclusief Sunak, de deur gewezen."