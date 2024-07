Laatste dans Toni Kroos? 'Wij hopen hem naar zijn pensioen te schieten'

Toch moet de Duitse middenvelder wel erkennen dat het einde van zijn loopbaan door zijn hoofd spookt. In zijn 114de interland treft hij Spanje en de statistieken van de ploeg van bondscoach Luis de la Fuente zijn tot nu toe indrukwekkend.

'Er zijn dingen veel makkelijker dan het EK winnen'

Spanje won tot nu toe alle wedstrijden op het EK, er werden maar liefst negen treffers gemaakt en de ploeg kreeg er maar één tegen. Daarnaast verloren de Spanjaarden deze eeuw nog geen wedstrijd van de Duitsers.

"Natuurlijk zit het in je hoofd dat het de laatste kan zijn, maar dat was in de achtste finales ook zo. Dat stoorde mij niet. Natuurlijk probeer ik ervoor te zorgen dat we de finale halen en dat we die winnen. Er zijn alleen zo veel dingen makkelijker dan het winnen van het EK. Als ik afscheid moet nemen zonder titel is dat zo. Ik ben ook blij zonder voetbal."