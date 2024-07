Aanhoudingen om terreurdreiging Olympische Spelen Parijs

In de afgelopen dagen zijn een aantal mensen aangehouden die mogelijk plannen maakten voor een aanslag op de Olympische Spelen. Dat zei de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin tegen de Franse tv-zender BFMTV.

"Er zijn op twee plekken meerdere mensen aangehouden", aldus Darmanin. Verder wilde hij niets kwijt over de aanhoudingen of over het aantal personen.

Wel zei Darmanin dat de veiligheid van grote evenementen en gebeurtenissen voorop staat. "Terroristische acties vinden niet alleen maar plaats tijdens de Spelen, maar kunnen op elk moment plaats vinden." De verdachten zijn overgedragen aan justitie.

Dreigingsniveau

De Olympische Spelen beginnen officieel op 26 juli. 10.500 sporters uit 206 landen doen mee. De verwachting is dat miljoenen mensen op het sportevenement afkomen. Frankrijk gaat 30.000 agenten en 15.000 militairen inzetten om de veiligheid te waarborgen.

Eerder dit jaar werd het dreigingsniveau van Frankrijk verhoogd van twee naar drie, omdat de dreiging van een aanslag "zeer waarschijnlijk" is.

Darmanin heeft de aanhoudingen naar eigen zeggen bewust niet eerder openbaar gemaakt, omdat Frankrijk midden in verkiezingstijd zit. De tweede ronde van de parlementsverkiezingen is komende zondag.