OM eist 3 jaar cel en tbs met dwang in zaak kindermisbruik door oppas uit Schagen

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een celstraf van drie jaar en tbs met dwangverpleging tegen de 25-jarige Julian F. Hij zou kindermisbruik hebben gepleegd bij een van zijn oppasgezinnen. De man wordt daarnaast verdacht van het maken van kinderporno en seks met dieren, waaronder een varken en een hond.

De man uit Schagen was oppas bij zeker elf gezinnen uit het hele land. Bij zeker één gezin zou hij ontucht hebben gepleegd met zijn oppaskind van 1 jaar oud. Er ligt daarnaast nog een aangifte tegen de man voor misbruik van zijn 11-jarige neefje.

F. zou tijdens het oppassen bij een gezin in de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon twee jongetjes hebben misbruikt, maar wat het OM betreft is er alleen bewijs in de zaak van de jongste. Daar zijn beelden van. Voor het vermeende misbruik van het 4-jarige broertje vroeg het OM om vrijspraak, net als voor het misbruik van het neefje van F.

Beelden en fantasieën gedeeld

F. bood zich vanaf 2019 via Marktplaats aan als oppas. Met een foto in politie-uniform zou hij vertrouwen hebben gewekt bij gezinnen. Hij is nooit in dienst geweest bij de politie.

Het misbruik werd bij toeval ontdekt toen de politie diefstallen van voetballen van zijn buurjongen onderzocht. Bij een politieverhoor van F. werd op zijn telefoon een grote hoeveelheid kinderporno gevonden, waaronder ook het filmpje van het oppaskindje. Na een huiszoeking vond de politie in totaal 28.165 beelden van kinderporno.

De 25-jarige oppas deelde de beelden van het misbruik met de 38-jarige Marco H. uit Alkmaar. Tegen hem eist het OM een celstraf van 1,5 jaar en tbs met dwang voor het medeplegen van het misbruik. H. is eerder veroordeeld in een zedenzaak.

Het OM citeerde vrijdag uitgebreid uit de vele expliciete chats die H. en F. elkaar stuurden over het misbruik. De moeder van het oppaskindje besloot daarop tijdelijk de zittingszaal te verlaten.