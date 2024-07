Rechtbank verklaart huisartsenketen Co-Med failliet

De commerciële huisartsenketen Co-Med is failliet verklaard. De rechtbank van Maastricht heeft het faillissement vandaag uitgesproken. Het gaat specifiek om de Zorg BV van Co-Med, van daaruit werden de praktijken aangestuurd. De holding is niet failliet verklaard.

Afgelopen zondag kondigde de keten al aan dat het zelf faillissement ging aanvragen. Een week eerder verscheurden de zorgverzekeraars het contract met Co-Med. Daardoor kreeg de keten, met tien praktijken door het hele land, geen geld meer.

De praktijken van Co-Med zijn sindsdien "tot nader order" dicht. De verzekeraars hebben voor de ruim 50.000 patiënten tijdelijk een nieuwe huisarts gevonden.

Geen artsen

Co-Med ligt al langere tijd onder vuur. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zei eerder dat patiënten "grote risico's" lopen, doordat de bereikbaarheid en de spoedzorg ondermaats is.

Ook de bezetting op de praktijken is niet goed geregeld. Er zijn soms geen of onvoldoende artsen aanwezig. Dat was voor de verzekeraars reden om het contract te stoppen.

De advocaat van de zorgketen liet eerder weten dat door die beslissing Co-Med "richting de afgrond is geduwd". "Dat heeft er direct toe geleid dat werknemers zich op grote schaal hebben ziekgemeld en dat zzp'ers hun vertrouwen opzegden. Dat is de doodsteek geweest."

Dossiers toch overhandigd

Vorige week gaf de inspectie Co-Med nog het bevel om de patiëntendossiers te overhandigen aan de vervangende huisartsen. Volgens de keten lukte dat niet, omdat er te weinig personeel is om de dossiers over te dragen. Ook hebben de patiënten volgens Co-Med niet allemaal toestemming gegeven om inzage te geven in de dossiers.

De inspectie heeft nu zelf professionals aangesteld om de dossiers te overhandigen. Ook de post die binnenkomt, zoals uitslagen van laboratoria, wordt nu verwerkt.