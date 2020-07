Verenigd Koninkrijk maakt het voor Hongkongers makkelijker om Brit te worden

Het Verenigd Koninkrijk gaat het voor inwoners van Hongkong makkelijker maken om zich te laten naturaliseren tot Brit. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Raab aangekondigd in het Britse parlement.

Raab maakte bekend dat houders van een zogenoemd British National Overseas-paspoort straks vijf jaar lang zonder visumplicht mogen wonen en werken in het Verenigd Koninkrijk in plaats van de huidige zes maanden. Daarna kunnen ze beginnen aan het traject om Brits staatsburger te worden.

'Schending van autonomie'

De aankondiging is een reactie op de instelling van de omstreden veiligheidswet in China, waarmee het voor de Chinese overheid makkelijker wordt om onder meer anti-regeringsdemonstranten in Hongkong aan te pakken.

Raab noemde dat vandaag "een duidelijke schending van de autonomie van Hongkong", die ingaat tegen de afspraken die de Britten met China in 1984 maakten over de overdracht van Hongkong.

Zo'n drie miljoen Hongkongers komen in aanmerking voor een British National Overseas-paspoort. Die status werd in 1997 na de definitieve overdracht van de voormalig Britse kroonkolonie door Londen aangeboden aan inwoners van de stad.