Slachtofferorganisaties willen veroordeelde zedendelinquent bannen van Spelen

Internationale slachtofferorganisaties hebben in een gezamenlijk statement opgeroepen om de Nederlandse beachvolleyballer Steven van de Velde van de Olympische Spelen te weren. Dat is te lezen in dagblad Trouw, dat het statement in handen heeft. Van de Velde is een aantal jaar geleden veroordeeld voor seks met een meisje van 12. De organisaties zijn van mening dat er "voor zedendelinquenten geen plaats is op de Spelen."

De inmiddels 29-jarige speler van het Nederlandse team reisde in 2014 naar England af voor een afspraak met een meisje. Hij had haar via Facebook ontmoet. Een paar jaar later zei Van De Velde tegen de NOS dat hij van haar leeftijd afwist. Zelf was hij destijds 19 jaar oud.

De rechtbank in England veroordeelde hem tot vier jaar cel vanwege seks met een minderjarige. Volgens de rechter was daar sprake van, ongeacht of het meisje wel of niet instemde met seks. Die straf zat de beachvolleyballer in Nederland uit. Na 13 maanden kwam hij vrij, omdat er volgens het Nederlandse recht sprake was van ontucht, waar een lagere straf op staat.

In 2018 sprak Steven van de Velde vlak voor het EK over "de grootste fout" van zijn leven.