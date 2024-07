Organisatie Spelen richten alternatieve zwemlocatie in voor vieze Seine

Als het water in de Seine tijdens de Olympische Spelen in Parijs niet schoon genoeg is, kunnen de zwemonderdelen in het open water naar een andere locatie worden verplaatst. De organisatie heeft een reservelocatie ingericht in Vaires-sur-Marne, net buiten Parijs.

"Om te garanderen dat het doorgaat, hebben we besloten een reservelocatie in te richten. De plek wordt al gebruikt voor roei- en kanowedstrijden en voldoet aan alle noodzakelijke eisen voor dit soort evenementen", aldus de organisatie.

Tijdens de Spelen staan het openwaterzwemmen en het zwemonderdeel van de triatlon gepland in de Seine. Voor de triatlon heeft de organisatie ook nog de mogelijkheid om het zwemonderdeel helemaal te schrappen.

"Als laatste redmiddel staan de regels van de Internationale Triatlonfederatie toe dat het evenement wordt veranderd in een duatlon", aldus een woordvoerder van de organisatie.

Maatregelen

De waterkwaliteit van de Seine is al langer een punt van zorg. Bij grote regenval kan de riolering van Parijs het water niet aan en wordt er vanuit het riool geloosd in de Seine. Daardoor komt onder meer de e-coli-bacterie, uit menselijke ontlasting, in het water.