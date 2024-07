Consumentenbond: internetabonnementen zijn te duur

De Consumentenbond vindt dat mensen in Nederland te veel betalen voor internet door de dominante positie van KPN en Ziggo. De bond zegt allerlei aanwijzingen te zien van gebrek aan marktwerking en te hoge prijzen. De bond roept toezichthouder ACM op om in te grijpen.

In een groot deel van Nederland hebben alleen Ziggo en KPN een eigen kabelnetwerk voor internet thuis. Andere providers kunnen wel diensten aanbieden via het netwerk van KPN.

In 2022 oordeelde de Autoriteit Consument en Markt dat de tarieven die KPN daarvoor rekent niet te hoog zijn en 'gezonde concurrentie stimuleren'. Maar volgens onderzoek van de Consumentenbond is dit dus niet zo.

"De prijzen van de twee grootste aanbieders liggen al jaren dicht bij elkaar en behoren tot de hoogste van Europa. Wij roepen de ACM dan ook dringend op om in te grijpen zodat internet weer betaalbaar wordt. Wij zijn graag bereid onze bevindingen met de toezichthouder te delen."

Alleen België en Portugal duurder

KPN en Ziggo hebben samen zo'n 75 procent van de markt in handen. "Het lukt de concurrenten op het KPN-glasvezelnetwerk niet om goedkoper te zijn dan KPN. Alleen uitdager Odido zit doorgaans zo'n 6,50 tot 8,50 euro onder de prijzen van KPN en Ziggo", aldus de bond.

De Europese Commissie zette in 2022 de prijzen in de EU op een rij. Van de 27 landen waren alleen België en Portugal duurder dan Nederland. Voor een abonnement met een snelheid van 100 Megabit per seconde betaalde je in Nederland 30 euro. In bijvoorbeeld Zweden en Denemarken ligt dat rond de 17-18 euro.