Corbulotunnel tussen A4 en A44 bij Leiden na jaren open voor verkeer

De Corbulotunnel bij Leiden is sinds vanochtend open voor verkeer. De 2,5 kilometer lange tunnel zorgt voor een betere verbinding van en naar de Leidse regio. De bouw duurde vele jaren en bijna twee jaar langer dan gepland, schrijft Omroep West.

De gloednieuwe tunnel is onderdeel van de N434, de nieuwe provinciale weg die de snelwegen A4 en A44 met elkaar verbindt. De nieuwe weg, waar naar verwachting 9 miljoen voertuigen per jaar gebruik van zullen maken, moet de verkeersdrukte in Leiden verminderen. De verbinding is onderdeel van de zogeheten RijnlandRoute tussen Katwijk en Leiden.

Enorm project

In 2014 werd besloten om de N434 aan te leggen, de bouw ging drie jaar later van start. Volgens gedeputeerde Frederik Zevenbergen was dat een enorm project waar tachtig specialisten uit negentien verschillende landen aan meegewerkt hebben. "Zo hadden we duikers uit Denemarken en tunnelspecialisten uit Frankrijk", zegt hij.

De Corbulotunnel bestaat uit twee tunnelbuizen van 2250 meter lang met beide twee rijstroken. Het diepste punt ligt ruim 30 meter onder NAP. De tunnel is uitgegraven met een speciale boormachine. Zevenbergen vindt het "kippenvel-mooi" dat de tunnel nu eindelijk in gebruik is genomen.

Het hele project kostte ongeveer een miljard euro. De tunnel is vernoemd naar een Romeinse generaal die opdracht gaf om een kanaal uit te graven om de Rijn en de Maas te verbinden, in het gebied waar nu de tunnel ligt.

Problemen

Tijdens de bouw waren er meerdere problemen en incidenten. In 2019 overleed een bouwvakker toen bij de boorwerkzaamheden een ankerplaat losschoot in de tunnelschacht.

Drie jaar later brak brand uit in loodsen op het werkterrein. Verschillende technische installaties, machines en materialen raakten beschadigd.

In totaal waren er volgens een onderzoeksrapport waarover Omroep West berichtte 41 incidenten tijdens de bouw. Onderzoekers concludeerden dat de provincie Zuid-Holland onvoldoende controle heeft uitgeoefend op het veilig bouwen van de Corbulotunnel.